غوغل تعلن عن تحديث مهم لمتصفح Chrome

أعلنت شركة غوغل عن إطلاقها تحديثا جديدا وصفته بالمهم لجميع مستخدمي متصفحات Chrome على الحواسب.

وأشارت الشركة في موقعها على الإنترنت إلى أن تحديث 86.0.4240.198 الجديد يطال متصفحات Chrome التي تعمل على الحواسب المشغلة بأنظمة ويندوز و macOS و Linux.

وأهم ما حمله معه هذا التحديث هو معالجته لثغرتين برمجيتين أمنيتين في متصفحات Chrome، إحداهما حملت رمز CVE-2020-16017، وكان يمكن للهاكرز استغلالها عبر استحداث مواقع تصيد وهمية على الإنترنت، وبمجرد دخول المستخدم إلى تلك المواقع تبدأ البرمجيات الخبيثة باختراق جهازه، لينفذ المخترقون من خلالها تعليمات برمجية للتجسس وسرقة بيانات الحواسب والأنظمة الموجودة فيها.

أما الثغرة الثانية والتي حملت رمز CVE-2020-16013 فتشبه من حيث المبدأ الثغرة الأولى، لكنها موجودة في محرك JavaScript المفتوح المصدر في برمجيات Chromium و Google Chrom.

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وكانت غوغل قد أعنت مؤخرا عن إطلاق تحديث جديد لمتصفحات Chrome العاملة على هواتف أندرويد الذكية أيضا، وحمل هذا التحديث معه إصلاحات لثغرة تدعى CVE-2020-16010، كان من الممكن أن تستغل لاختراق هذه الأجهزة وبياناتها.

المصدر: ixbit