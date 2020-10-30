شركة ZTE تروج لأحدث هواتفها المخصصة لشبكات 5G

أعلن وكلاء ZTE عن بدء مبيعات هاتف Axon 11 SE 5G في عدد من الأسواق الآسيوية والأوروبية.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق من المعدن والبلاستيك والزجاج، أبعاده (162.7 x 76.3 x 8.8 ) ملم ووزنه 184، مجهز بشاشة LTPS IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل ومعدل ترددها 144 هيرتزا.

وحصل هذا الهاتف على معالج MediaTek MT6873 Dimensity 800 5G ثماني النوى مطور بتقنية (7نامومتر)، وعلى معالج رسوميات MediaTek MT6873 Dimensity 800 5G، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابابت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

إقرأ المزيد

وزودته ZTE بنظام تشغيل "أندرويد-10"، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: ixbit