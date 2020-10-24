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تعرف على أحدث هاتف منافس من نوكيا

العالم الرقمي و Social media

تعرف على أحدث هاتف منافس من نوكيا
youtube/Gadgets Arena
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تستعد شركة نوكيا لإطلاق هاتفها الأحدث Nokia 2 V Tella، بمواصفات جيدة وسعر لا يتجاوز 140 يورو.

وسيحصل هذا الهاتف على هيكل من البلاستيك والزجاج، أبعاده (159.6/71/9) ملم، يزن 180 غ.

كما ستزوده نوكيا بشاشة Nokia 2 V Tella بمقاس 5,45 بوصة بدقة (1440/720) بيكسلا، وأبعاد "18:9"، معدل سطوعها 295 شمعة/م تقريبا.

أما المعالج في هذا الجهاز فسيكون من نوع Mediatek MT6761 Helio A22 بتردد 2.0 غبغاهيرتز، ومعالج الرسوميات PowerVR GE8320، وذاكرة الوصول العشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 16 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

وسيجهز بنظام تشغيل Android 10، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثنائية العدسة بدقة (8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 3dnews

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