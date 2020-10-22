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بنظام أندرويد.. هواوي تعلن عن أحدث هواتفها

العالم الرقمي و Social media

بنظام أندرويد.. هواوي تعلن عن أحدث هواتفها
youtube/REC Anything
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أزاحت شركة هواوي الستار عن Y7a، أحدث جهاز متميز من بين هواتفها المتوسطة الفئة.

ويأتي الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، وأبعادها "20:9"، ومعدل سطوعها 295 شمعة/م.

أما الهيكل فيه فأتى مقاوما للرطوبة والغبار، أبعاده (165.7/76.9/9.3) ملم، ووزنه 206 غ، محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

بنظام أندرويد.. هواوي تعلن عن أحدث هواتفها
youtube/REC Anything

وحصل هذا الهاتف على نظام تشغيل Android 10 مع واجهات EMUI 10.1, no Google Play Services، وعلى معالج Kirin 710A ثماني النوى بتردد 1.7 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Mali-G51 MP4.

وزودته هواوي بذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC، إضافة إلى منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 22.5 واط.

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وأتت الكاميرا الأساسية لهذا الجهاز يأربع عدسات بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، أما سعره فنحو 160 يورو.

المصدر: 3dnews

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