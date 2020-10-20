هكذا سيكون Gаlaxy S21 المنتظر من سامسونغ

سربت مواقع مهتمة بشؤون التقنية معلومات جديدة عن هواتف Gаlaxy S21 التي ينتظرها الملايين من محبي أجهزة سامسونغ حول العالم.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن النسخة العادية من هواتف Gаlaxy S21 ستحصل على شاشة AMOLED عالية الدقة بمعدل تحديث 120 هيرتزا، مدمج فيها ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.

كما ستحصل هذه الهواتف على معالجاتSnapdragon 875 و Exynоs 2100 الحديثة، وعلى نظام تشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.0، وبطاريات بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

ومن المفترض أن تزودها سامسونغ بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+12+12) ميلي أمبير، تبين أحدث التسريبات أنها ستوضع في إطار مستطيل الشكل مثبت على جانب الهيكل من الزاوية العلوية، وكما يبدو أن نتوء هذه الكاميرات من الهيكل سيكون أقل من نتوء كاميرات هواتف Gаlaxy S20 الحالية.

The design of S21U is my ideal flagship, and Samsung has done a good job.

(If the bezel is really so small)

via onleaks voice pic.twitter.com/zXWtSLyL7H — Ice universe (@UniverseIce) October 18, 2020

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وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى أن سامسونغ تنوي طرح ثلاثة نماذج من هواتف Galaxy S في الربع الأول من العام القادم هي: Galaxy S21 و Gаlaxy S21+ وGаlaxy S21 Ultra، والهاتف الأخير سيحصل على كاميرا أساسية بقدرات تصوير فائقة، إحدى عدساتها بدقة 108 ميغابيكسل.

المصدر: 4apk