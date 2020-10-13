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تسريب مواصفات هواتف الفئة الممتازة القادمة من سامسونغ

العالم الرقمي و Social media

تسريب مواصفات هواتف الفئة الممتازة القادمة من سامسونغ
youtube/tech shockin
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سربت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بهواتف Galaxy S التي ستطرحها سامسونغ في الربع الأول من العام القادم.

وتبعا للتسريبات فإن سامسونغ تنوي طرح ثلاثة نماذج من هذه الهواتف في الربع الأول من العام القادم هي: Galaxy S21 و +Gаlaxy S21 و Gаlaxy S21 Ultra، وستحمل هذه الأجهزة معها أفضل المواصفات التقنية، وستزود على الأغلب بمعالجات 875 أوExynos 2100 المتطورة القادرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

وبالنسبة لهاتف Galaxy S21 Ultra فمن المتوقع أن يحصل على شاشة OLED عالية الدقة قادرة على عرض فيديوهات 4K، بتردد يصل إلى 144 هيرتزا، ويمكن ضبط هذا التردد وفقا لرغبة المستخدم بهدف ترشيد استهلاك طاقة البطارية.

كما سيحصل هذا الجهاز على كاميرا أساسية مزودة بـ 5 مستشعرات بصرية، المستشعر الرئيسي من بينها سيكون من نوع ISOCЕLL Bright HM2 بدقة 108 ميغابيكسل، قادر على توثيق فيديوهات بدقة 8К بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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ومن المفترض أن تحصل الهواتف الثلاثة المذكورة سابقا على بطاريات بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 65 واطا.

المصدر: 3dnews

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