غوغل تتخلى عن اثنين من أشهر تطبيقاتها

أعلنت شركة غوغل عن نيتها التخلي عن اثنين من أشهر تطبيقاتها لتركز اهتمام المستخدمين على تطبيقات أخرى ترى أنها أكثر نفعا للمستخدمين.

وأشارت الشركة في تدوينة لها على الإنترنت بأنها واعتبارا من العام القادم ستبدأ بإيقاف حسابات مستخدمي تطبيق Hangouts الشهير للمراسلة، لتنقل حسابات المستخدمين تدريجيا إلى تطبيق Google Chat، وأن المستخدمين سيستفيدون من ميزات التطبيق الأخير بشكل مجاني بالرغم من أن هذه الخدمات كانت مدفوعة في السابق.

وكانت تسريبات قد انتشرت منذ سنتين تقريبا قد أشارت إلى أن غوغل عازمة على التخلي عن تطبيق Hangouts عام 2020، لتركز على جذب المستخدمين إلى تطبيقات أخرى مثل Google Chat وتطبيق Meet للمراسلة ومكالمات الفيديو والذي يعتبر اليوم من أكثر التطبيقات رواجا.

وأعلنت غوغل أيضا أنها تنوي إغلاق تطبيق "جهات الاتصال الموثوقة" أو Trusted Contacts والذي يستخدمه الكثيرون لإرسال موقعهم الجغرافي إلى بعض جهات الاتصال الموجودة في هواتفهم وأجهزتهم الذكية.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن غوغل لن تدعم هذا التطبيق تقنيا اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل.

المصدر: ixbit