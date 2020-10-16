آبل تعرض ميزات وخدمات مجانية على مقتني أجهزتها الجديدة

أعلنت شركة آبل عن نيتها توفير بعض الخدمات الإلكترونية بشكل مجاني ولفترات محددة لمشتري هواتفها وأجهزتها الذكية.

وأشارت الشركة في منشور لها على الإنترنت إلى أن أي مستخدم سيقوم بشراء أجهزة جديدة من نوع آيفون أو آيباد أو Apple TV أو أيبود تاتش بعد 22 أكتوبر الجاري ستتاح له فرصة الحصول على خدمات Apple Arcade للألعاب بشكل مجاني ولمدة 3 أشهر.

كما سيكون بإمكان أصحاب الأجهزة الجديدة أيضا الاستفادة من خدمات Apple TV Plus بشكل مجاني ولمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ تشغيلهم لأجهزتهم الذكية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة آبل ستبدأ أواخر العام الجاري بطرح حزمة خدمات إلكترونية موحدة يمكن من خلالها الاستفادة من خدمات Apple Music و Apple TV Plus و iCloud و Apple News Plus و Apple Arcadeعن طريق اشتراكات شهرية تتراوح أسعارها ما بين 15 و30 دولارا تقريبا.

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وتجدر الإشارة إلى أن آبل تقدم خدمات Apple Arcade عادة مقابل رسوم شهرية قيمتها 4.9 دولار، وطرحتها بشكل مجاني العام الماضي للمستخدمين الذين رغبوا بتجربتها، وتوفر هذه الخدمة نحو 100 لعبة إلكترونية يمكن للمستخدمين الاستمتاع بها دون أن تؤرقهم الإعلانات الدعائية.

المصدر: 3dnews