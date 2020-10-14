شركة Oppo تدخل بقوة عالم التلفزيونات الذكية

أعلنت شركة Oppo الشهيرة بتطوير الهواتف الرخيصة ذات المواصفات المميزة عن نيتها إطلاق أجهزة تلفاز ذكية بمواصفات متطورة.

وتبعا للإعلان التشويقي الذي نشرته بعض صفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الكشف عن أجهزة التلفاز الذكية المنتظرة سيكون في 19 أكتوبر الجاري.

وتشير التسريبات إلى أن Oppo ستطرح نموذجين من تلفزيوناتها الذكية، نموذج بمقاس 55 بوصة وآخر بمقاس 65 بوصة.

ومن المفترض أن تحصل هذه الأجهزة على شاشات متطورة قادرة على عرض فيديوهات 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية، معدل ترددها 120 هيرتزا.

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Oppo Smart Tv, Oppo Enco X & other products will launch on 19 October In China... pic.twitter.com/WtbP0dVJy8 — Techylogy (@techylogy) October 12, 2020

كما ستزود تلفزيونات OPPO TV بتقنيات صوتية متطورة من تصميم شركة Bang & Olufsen الدنماركية التي طورت سابقا تقنيات لهواتف Find X2 التي تنتجها Oppo.

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ولم تكشف الشركة الصينية أية تفاصيل إضافية عن أجهزتها المنتظرة لكنها نشرت مقطع فيديو ترويجيا يلمح لدقة عرض شاشات هذه الأجهزة، ولرؤيته بشكل دقيق يحتاج المستخدم لشاشة قادرة على عرض فيديوهات 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية.

المصدر: 3dnews