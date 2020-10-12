هواوي تعلن عن موعد إطلاق أقوى هواتفها

أعلنت شركة هواوي على لسان رئيسها التنفيذي، ريتشارد يو، عن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Mate 40، المتوقع أن يكون أكثر هواتف الشركة تطورا.

وأشار يو في منشور على موقع Weibo الشهير للتواصل الاجتماعي إلى أن الموعد الرسمي للإعلان عن Mate 40 المنتظر سيكون في 22 أكتوبر الجاري.

وسيتم الإعلان عن الهاتف خلال حدث سيقام في اليوم المذكور، بتمام الساعة 14:00 بتوقيت وسط أوروبا.

وتبعا للمعلومات التي سربتها بعض المواقع وصفحات الإنترنت المختصة بشؤون التقنية فإن هواوي تنوي إطلاق 3 نماذج من هذا الهاتف، هي Mate 40 و Mate 40 Pro و+Mate 40 Pro.

ومن المفترض أن تحصل هذه الأجهزة على شاشات منحنية بدقة (2340/1440) بيكسل، وعلى كاميرا أمامية مزدوجة العدسة بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

كما بينت التسريبات التي انتشرت لجهازي Mate 40 و Mate 40 Pro أن الهاتفين سيحصلان على كاميرات أساسية بـ 4 و5 عدسات، إحدى هذه العدسات ستكون بدقة 108 ميغابيكسل.

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ومن المفترض أن تعتمد هذه الأجهزة على معالجات Kirin 9000 القادرة على العمل مع شبكات 5G، و أن تزود بذواكر وصول عشوائي 10 غيغابايت وبطارية كبيرة يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 60 واطا.

المصدر: ixbit