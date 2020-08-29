هواوي تخطط لاكتساح الأسواق العالمية بهاتف مطور آخر

رغم العقوبات التي تواجهها شركة هواوي من قبل العديد من الدول إلا أنها ماضية في تطوير نماذج جديدة من الهواتف المنافسة ذات المواصفات الممتازة.

وذكر موقع TENAA أن هواوي تعمل حاليا على تطوير هاتف جديد سيحمل اسم Youth Editiоn، وسيكون نسخة معدلة عن هواتف Mate 30 Pro، لكنه سيأتي بالعديد من التحسينات التي ستطال التصميم والكاميرات، وسيعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

ومن المفترض أن يطرح هذا الجهاز بشاشة OLED بمقاس 6.53 بوصة، دقة عرضها (2400/1176) بيكسل، قادرة على عرض فيديوهات+FHD.

وسيضمن أداءه الممتاز في التعامل مع البيانات وشبكات الإنترنت، معالج ثماني النوى من نوع Кirin 990 5G، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 6/8/12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256/512 غيغابايت.

أما أبعاد هيكيله ستكون (158.1 /73/95) مم، وبطاريته بسعة 4400 ميلي أمبير.

وستزوده هواوي بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، وبكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (40+8+5) ميغابيكسل، فيها حساس بصري خاص لالتقاط الصور ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى نظام تشغيل Andrоid 10 مع واجهات Andrоid 10.

المصدر: 3dnews