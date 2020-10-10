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سامسونغ تتحضر لإطلاق هاتف 5G قابل للطي

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تتحضر لإطلاق هاتف 5G قابل للطي
youtube/Rebel Rahul
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سربت بعض مواقع الإنترنت معلومات تفيد بأن سامسونغ تتحضر لإطلاق هاتف متطور قابل للطي، قادر على العمل مع شبكات 5G.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف الذي يحمل رمز SM-W2021 في وثائق التراخيص حاليا سيطرح نهاية العام الجاري باسم Galaxy W21.

ومن حيث التصميم العام سيكون هذا الهاتف شبيها بهواتف Galaxy W21 التي طرحتها سامسونغ مؤخرا، ومن المفترض أن يحصل على هيكل قابل للطي في المنتصف بأبعاد (128,2 × 159,2 × 6,2) ملم.

وسيزود هذا الجهاز على الأغلب بمعالج Qualcomm Snapdragon 865 Plus ثماني النوى بتردد 2.4 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 8 أو 10 غيغابايت.

كما سيحصل على بطاريتين بسعة 2090 و2160 ميلي أمبير، وشاشة مرنة بمقاس 6.3 بوصة، وموديم للاتصال مع شبكات 5G وشبكات Wi-Fi 6.

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أما كاميراته تبعا للتسريبات فستكون مشابهة لكاميرات هواتف NOTE التي طرحتها سامسونغ هذا العام، وستحصل على مزايا تقريب بصري وتقريب رقمي ممتازة.

المصدر: 3dnews

 

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