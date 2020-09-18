سامسونغ تطرح أحدث هواتفها القابلة للطي

بدأت شركة سامسونغ اليوم الجمعة بطرح هاتفها الأحدث القابل للطي Galaxy Z Fold 2 في الأسواق.

وتبعا لوكالة "يونهاب" فإن الهاتف الجديد طرح في أسواق الولايات المتحدة وبعض أسواق آسيا وأوروبا، ومن المفترض أن يصل مع نهاية أكتوبر القادم إلى 80 دولة أخرى.

وأشارت سامسونغ إلى أنها وخلال 5 أيام تلقت نحو 80 ألف طلب لشراء هذا الجهاز بعد أن عرضته للطلب المبكر عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت، حيث عرض الجهاز للبيع بسعر 2040 دولارا في كوريا الجنوبية.

وحصل هذا الهاتف على شاشة أساسية قابلة للطي بمقاس 7.6 بوصة، بدقة عرض (2213/1689) بيكسل، معدل تحديثها يعادل 120 هيرتزا، محمية بزجاج UTG الخاص المقاوم للصدمات والخدوش، وفيها ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية، إضافة إلى شاشة خارجية بمقاس 6.2 بوصة يمكن استعمالها لمشاهدة الإشعارات والرسائل الواردة إلى الهاتف، والرد على المكالمات.

إقرأ المزيد

زودته سامسونغ بماسح لبصمات الأصابع مثبت على الحافة الجانبية من الهيكل، وبكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميغابيكسل، وبكاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل، إضافة إلى نظام تشغيل Android 10 مع واجهات One UI 2.1، ومعالج ثماني النوى من نوع +Qualcomm Snapdragon 865 ، وبذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، وببطارية يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن سلكي باستطاعة 25 واطا.

المصدر: وكالات