أشهر الهواتف الذكية حاليا

وضعت هيئة تقييم جودة المنتجات الروسية مع منظمة " ICRT" الدولية تصنيفا جديدا لأشهر الهواتف الذكية المطروحة في الأسواق.

وأشارت هيئة تقييم الجودة في روسيا إلى أنها عاينت 196 طرازا من الهواتف التي صنعتها 21 شركة عالمية، وفي قائمة أفضل 10 هواتف ذكية لشهر سبتمبر الحالي جاءت هواتف من شركات سامسونغ وآبل و OnePlus.

وترأس القائمة المذكورة وفقا للهيئة هاتف Galaxy Note20 Ultra الذي أطلقته سامسونغ العام الجاري، والذي أشير إلى أنه سيكون أفضل هاتف في الأسواق.

وتشير الاختبارات التي أجراها خبراء الهيئة إلى أنه يملك نقطة ضعف وحيدة هي مدة عمل البطارية، فعلى سبيل المثال تعمل بطارية هذا الجهاز لمدة 27 ساعة في حال كان سطوع شاشته في أعلى مستوياته، وتعمل البطارية لمدة 30 ساعة في حال تقليل معدل السطوع، أما هاتف +Galaxy S10 بذواكر 128 غيغابايت على سبيل المثال فتعمل بطاريته 32.5 ساعة في حال كان سطوع الشاشة في أعلى مستوى، ويعمل لمدة 39.5 ساعة في حال تقليل معدل السطوع.

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وفي قائمة أشهر 10 هواتف بالنسبة لإحصائيات الهيئة جاءت أجهزة مثل: 10 Lite Xiaomi Mi 10 Lite 5G، وMi Note 10 Lite، ولكن هذه الأجهزة وفقا لتقييمات الخبراء لاتعطي المستخدم دقة عالية في توثيق الفيديوهات والصور مثل Note20 Ultra، لكنها تعمل بشكل ممتاز مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى.

المصدر: نوفوستي