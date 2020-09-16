غوغل تعلن عن هاتفها المنتظر مع مجموعة من الأجهزة الذكية قريبا

أعلنت غوغل بشكل رسمي عن نيتها الكشف عن أحدث أجهزتها الذكية خلال حدث رسمي ستعقده في 30 سبتمبر الجاري.

وتبعا لموقع Gizmochina فإن غوغل وخلال الحدث المنتظر ستعلن عن مجموعة من الأجهزة الذكية، من بينها هاتف Pixel الجديد بميزاته المتطورة.

ومن المفترض أن يكون الهاتف المنتظر نسخة مطورة عن هواتف Pixel 4، وأن يكون له القدرة على العمل مع شبكات 5G، وأن يحصل على شاشة OLED بمقاس 6.2 بوصة، ومعالج Snapdragon 765G، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

أما الكاميرا فستأتي ثنائية العدسة بدقة (16+12.2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، والبطارية ستكون بسعة 3800 ميلي أمبير.

ويتوقع أن يطرح هذا الهاتف أولا في الولايات المتحدة وعدة بلدان أخرى منها كندا وبريطانيا وإيرلندا وفرنسا وألمانيا واليابان وتايوان وأستراليا.

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ومن بين ما ستكشف عنه غوغل خلال الحدث أيضا سيكون الجيل الجديد من أجهزة chromecast، والمساعد المنزلي الذكي Nest، وعددا من الأجهزة الذكية التي ستعمل مع أنظمة أندرويد.

المصدر: نوفوستي