أحدث هاتف متطور بسعر منافس لشبكات 5G

كشفت Vivo عن هاتفها الأحدث X50e 5G الذي طورته ليكون من بين أفضل الهواتف المخصصة للعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

ويأتي هذا الجهاز بهيكل من المعدن والزجاج والبلاستيك، أبعاده (162/75/8.9) ملم، يزن 200 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق أحدث المعايير العلمية.

وحصل هذا الهاتف على شاشة AMOLED بمقاس 6.44 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، يتردد 90 هيرتزا.

ويضمن أداءه الممتاز وسرعته في التعامل مع البيانات والشبكات الخلوية وشبكات الإنترنت معالج Snapdragon 765G ثماني النوى مطور بتقنية (7 نانومترات)، ومعالج رسوميات Adreno 620، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غبعابايت قابلة للتوسيع عبر بطاثات ذاكرة خارجية من نوع microSDXC.

كما زودته Vivo ببطارية بسعة 4350 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0 للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (48+13+8+2)ىميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: gsmarena