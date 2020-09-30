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هاتف مميز قد يحيي مبيعات هواوي من جديد

العالم الرقمي و Social media

هاتف مميز قد يحيي مبيعات هواوي من جديد
youtube/TecnoZet
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تستعد شركة هواوي لإطلاق هاتف ذكي جديد يتوقع له أن يحقق نسب مبيعات جديدة لسعره المنافس ومواصفاته الممتازة.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف P Smart 2021 المنتظر سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، مصنوع من المعدن والزجاج، مثبت على حافته اليمنى ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.

أما شاشة هذا الجهاز فستكون IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) ببكسل، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريبا باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية.

ويضمن الأداء السريع له معالج Kirin 710A ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mali G51-MP4، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.

كما زودته هواوي بنظام تشغيل مبني على "أندرويد-10" مع واجهات EMUI 10.1، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع/ ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

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أما الكاميرا الأساسية لهذا الجهاز فأتت رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل، بفتحة عدسة f/2.0، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

ومن المفترض أن يتوفر هذا الهاتف قريبا في الأسواق بسعر 229 يورو تقريبا، وبلونين أساسيين هما الأسود والأخضر.

المصدر: 3dnews

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