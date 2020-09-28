"كاميرا طائرة" لحماية المنازل من السرقة!

كشفت شركة Ring التابعة لـ Amazon عن اختراع فريد من نوعه طورته لحماية المنازل أو المحال التجارية والمكاتب من السرقة.

ويتكون الاختراع الجديد من طائرة مسيرة صغيرة مجهزة بكاميرات مراقبة يمكن وضعها في المنازل لحمايتها من السرقة.

والمميز في هذه الطائرة التي يطلق عليها اسم Always Home Cam هو أنها مثبتة على قاعدة موصولة بحساسات وأجهزة إنذار، وعند تلقي القاعدة إشعارا بوجود حركة في المنزل أثناء غياب أصحابه تطلق الإنذار إلى الطائرة لتحلق وتوثق ما يحصل بالفيديو وتنقل الصور مباشرة إلى هواتف أصحاب المكان.

وهذا الاختراع تبعا للخبراء سيغني المستخدمين عن تركيب عدة كاميرات في منازلهم أو مكاتبهم أو متاجرهم لمراقبتها وحمايتها من السرقة، كما بإمكان الناس الاعتماد على هذا الطائرة الفريدة لتفقد فيما إذا كانوا قد نسوا إغلاق الشبابيك أو الأبواب في منازلهم قبل مغادرتهم، أو لمراقبة حيواناتهم الأليفة أثناء غيابهم عنها.

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وتجدر الإشارة إلى أن شركة Ring كانت قد استعرضت العديد من تقنيات الإنذار والحماية من قبل، منها جرس كهربائي مزود بكاميرات يستعمل في المنازل والمكاتب، وأجهزة متطورة مخصصة لحماية السيارات من السرقة.

المصدر: ixbit