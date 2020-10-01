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شركة DELL تتألق من جديد في عالم الحواسب

العالم الرقمي و Social media

شركة DELL تتألق من جديد في عالم الحواسب
youtube/Online Shop
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أعلنت شركة DELL عن حاسب محمول جديد يتوقع له أن يحقق مبيعات كبيرة في أسواق العالم لتصميمه الأنيق ومواصفاته الممتازة.

ويأتي حاسب XPS 13 الجديد بهيكل أنيق ومتين ورقيق جدا مصنوع من المعدن المقاوم للصدمات والخدوش، يزن 1,3 كلغ فقط، مزود بشاشة بمقاس 13 بوصة عالية الدقة.

وأكثر ما يميز نسخه هو حصولها على معالجات Tiger Lake من الجيل الحادي عشر من شركة إنتل، والتي توفر سرعة كبيرة جدا في التعامل مع البيانات والصور وشبكات الإنترنت.

كما زودت هذه الحواسب بذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR4x بأحجام  8/16/32 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 512 غيغابايت، 1 أو 2 تيرابايت.

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ودعمتها DELL أيضا بتقنيات Thunderbolt 4 و Xe، وبمنفذ microSD  لبطاقات الذاكرة الخارجية، ومنافذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

وستطرح هذه الحواسب بعدة ألوان أساسية هي الفضي  والأسود والأبيض، وبأسعار تصل إلى 999 دولارا.

المصدر: 4pda

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