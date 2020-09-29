بكاميرات ممتازة وسعر رخيص.. Oppo تكشف عن هاتفها الجديد

كشفت شركة Oppo عن هاتف جديد زودته بقدرات تصوير ممتازة وتقنيات متطورة، لتطرحه قريبا بسعر منافس.

ويأتي هاتف Oppo A33 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وبشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (1520/720) بيكسل، مغطاة بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 3، ترددها يعادل 90 هيرتزا.

كما حصل هذا الهاتف على معالج Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 ثماني النوى مطور بتقنية (11 نانومتر)، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 130 يورو تقريبا زودته Oppo بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (13+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف إلى الوجوه.

youtube/Reality Cell

إقرأ المزيد

وزود الهاتف أيضا ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 18 واطا، وبمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ونظام تشغيل "أندرويد-10"، وأنظمة A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية ، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وقدرة على الاتصال مع شبكات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، وبوصلة إلكترونية.

المصدر: gsmarena