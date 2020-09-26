أحدث منافس لهواتف هواوي الذكية

تزامنا مع إطلاقها هاتف V20 Pro المتطور، كشفت شركة Vivo عن هاتف مميز آخر طورته ليصبح منافسا قويا لهواتف هواوي الحديثة.

وأطلقت Vivo على هاتفها الجديد اسم V20 SE، وزودته بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج، مضاد للماء والغبار، ومحمي بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش، يزن 171 غ.

وحصل هذا الجهاز على شاشة AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات +FHD، دمج أسفلها ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.

وزودته الشركة أيضا بمعالج Snapdragon 655 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

أما بطاريته فأتت بسعة 4100 ميلي أمبير، يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 33 واطا، ونظام التشغيل فيه أتى بواجهات Funtouch OS 11 المبنية على أنظمة "أندرويد-10".

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ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 278 دولارا حصل هذا الهاتف على منقذين لبطاقات الاتصال، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 4apk