منافس قوي لهواتف سامسونغ سيطرح قريبا

أزاحت شركة Oppo الستار عن هاتف متطور قادر على العمل مع شبكات 5G، سيطرح في الأسواق العالمية قريبا بسعر يسمح له بمنافسة أحدث هواتف سامسونغ المتوسطة الفئة.

ويأتي هاتف Reno 4-SE المنتظر بشاشة OLED بمقاس 6.4 بوصة، بدقة عرض (2400/1800) بيكسل، معدل تحديثها يعادل 60 هيرتزا، وبهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وسيتمكن هذا الجهاز من العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية بشكل سلس، ومعالجة البيانات بسرعة بفضل معالج ثماني النوى من نوع Dimensity 720 5G، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.

وزودته Oppo أيضا ببطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع SuperVOOC Flash Charge 2.0، ونظام تشغيل "أندرويد-10" قابل للتحديث، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل، ومن المفترض أن يطرح في الأسواق بسعر 370 دولارا تقريبا.

المصدر: ixbit