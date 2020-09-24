"غوغل" يحدث خرائطه لإصابات كورونا

يعتزم محرك البحث "غوغل" للخرائط إظهار مدى انتشار فيروس كورونا في المناطق الجغرافية، وذلك من خلال تطبيق جديد يعتمد على الألوان.

وسيعرض التطبيق اعتبارا من هذا الأسبوع معدل حالات الإصابة بكورونا على مدى 7 أيام لكل 100 ألف شخص، حيث ستظهر المناطق المختارة ما إذا كانت الحالات تتزايد أم تتناقص، وستظلل بواحد من بين 6 ألوان للإشارة إلى عدد الحالات الجديدة التي أبلغ عنها.

وقال "غوغل" إن "الأداة ستعرض معلومات مهمة حول حالات فيروس كورونا في منطقة ما، حتى تتمكن أنت من اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول أين تريد أن تذهب أو ماذا تريد أن تفعل".

وسيعتمد محرك البحث على البيانات من 3 مصادر هي جامعة جون هوبكنز، ونيويورك تايمز، وويكيبيديا، إذ تتلقى هذه المنصات بياناتها من منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الصحية العامة أو الحكومية.

وستكون المعلومات متاحة لجميع الدول الـ220، التي تعمل "خرائط غوغل" فيها.

وأشار إلى أن "هذه الميزة ستتوفر قريبا على إصدارات iOS وأندرويد، ولاستخدامها يجب الضغط على زر الطبقات، والذي يتمثل بمربعين فوق بعضهما البعض، في أعلى اليمين، ثم يمكن الضغط على زر (معلومات كوفيد 19)، حيث سيكشف ذلك عن التطبيق المرمز بالألوان".

المصدر: "وكالات"