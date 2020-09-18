هاتف متطور ورخيص الثمن يغزو أسواق العالم

أعلن وكلاء realme التابعة لـ Xiaomi عن نيتة شركتهم طرح هاتف جديد بمواصفات ممتازة وسعر منافس جدا.

وسيأتي هاتف realme 6s الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق أحدث المعايير العالمية، يزن 190 غ، أبعاده (162/74.8/8.9) ملم، محمي بطبقة من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

وزود هذا الجهاز بشاشة بمقاس 6,5 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج MediaTek Helio G90T ثماني النوى بتردد 2.0 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية microSD.

كما زودته realme بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير يمكن شحنها بشاحن سريع باستطاعة 30 واطا، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة GPS و Beidou وغلوناس لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بأربع عدسات بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وسيطرح هذا الجهاز في الأسواق بألوان أساسية هي الأبيض والأسود والأزرق، وبسعر 200 دولار تقريبا.

المصدر: 3dnews