سوني تفرح عشاق التصوير الاحترافي بكاميرا مميزة

في خطوة جديدة لمنافسة شركتي Canon وNikon ، أعلنت شركة سوني عن كاميرا متطورة لعشاق التصوير الاحترافي.

وتأتي كاميرا ac7 الجديدة من سوني بهيكل يعكس في تصميمه روح كاميرات التصوير الكلاسيكية، مزود بازارار ومفاتيح تحكم دائرية الشكل مصنوعة من المعدن والبلاستيك، ويزن هذا الهيكل 509 غ فقط، أما أبعاده فـ (124/71.7/59.7) ملم.

وحصلت هذه الكاميرا على حساس تصوير أساسي بدقة 24.2 ميغابيكسل، يساعدها على التقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة وتوثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وفيديوهات 1080 بكسل بمعدل 120 إطارا في الثانية.

وحصلت هذه التحفة التقنية على العديد من الميزات الهامة مثل ميزات التركيز البؤري والتركيز التلقائي للصورة، إضافة إلى ميزات تعتمد على الذكاء الصناعي لتحديد هوية الأجسام في الصور والتركيز عليها.

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وزودتها سوني بمعالج BIONZ X سريع الأداء، وبشاشة عرض بمقاس 3 بوصات، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية من نوع SD/SDHC/SDXC، ومنفذ USB 3.2 Gen 1، ومنفذ Micro HDMI، وشريحة NFC للاقتران القريب مع الأجهزة الإلكترونية، وشرائح تمكنها من الاتصال مع شبكات Wi-Fi 802 ما يساعد على بث الفيديوهات والصور بشكل مباشر عبر الإنترنت.

المصدر: 3dnews