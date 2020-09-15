شركة Bose تعلن عن نظارات وسماعات ذكية مميزة

كشفت شركة Bose الأمريكية مؤخرا عن مجموعتها الجديدة من الأجهزة الذكية التي ضمت نظارات وسماعات لاسلكية أنيقة ومتطورة.

ومن أبرز ما ضمته المجموعة الجديدة جاءت نظارات Tempo، التي طورت لتكون على هيئة نظارات شمسية أنيقة تناسب الرياضيين ومحبي ركوب الدراجات وألواح التزلج او حتى الجري.

وزودت هذه النظارات بعدسات خاصة مصنوعة من البولي كروبونات، تحسن من معدل الرؤية في أوقات المساء أو ظروف الإضاءة المنخفضة.

كما جعل هيكلها مرنا ومتينا بنفس الوقت لتحمل الصدمات، والأهم من ذلك هو حصولها على مكبرات صوت صغيرة تمكن المستخدم من استعمالها لسماع الموسيقى أو الرد على المكالمات الهاتفية، وحصلت على مايكروفونات خاصة تسمح بالتحكم بها عبر الأوامر الصوتية، إضافة إلى تقنية الاتصال اللاسلكي عبر البلوتوث مع الهواتف و الأجهزة الذكية.

أما سماعات QuietComfort التي كشفت عنها Bose فأتت بنسختين، نسخة عادية بسعر 179 دولارا، ونسخة بسعر 279 دولارا.

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وحصلت هذه السماعاات على هياكل مقاومة للماء والغبار وفق معايير IPX4 العالمية، وعلى إمكانية الاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيا عبر البلوتوث، وعلى تقنيات خاصة لعزل الضوضاء الخارجية أثناء إجراء المكالمات أو الاستماع للموسيقى، إضافة إلى محفظات بلاستيكية لحملها بالجيل، وتوفر هذه المحفظات بطاريات داخلية لشحن السماعات لتعمل 10 أو 12 ساعة إضافية.

المصدر: ixbit