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الإعلان عن مواصفات أحدث حواسب هواوي المحمولة

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الإعلان عن مواصفات أحدث حواسب هواوي المحمولة
youtube/HDblog
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أعلنت شركة هواوي مؤخرا عن مواصفات نسختها الأحدث من حواسب MateBook 14 الشخصية المميزة.

وتبعا للشركة فإن الجيل الجديد من هذه الحواسب سيحصل على هياكل أنيقة مصنوعة من المعدن والبلاستيك يزن نحو كيلوغرام ونصف الكيلوغرام.

كما ستحصل هذه الأجهزة على شاشات IPS LCD بمقاس 14 بوصة، دقة عرضها (2160/1400) بيكسل، ومعدل سطوعها 300 شمعة/م.

وسيضمن الأداء الممتاز لها معالجات Ryzen 7 4800H ثمانية النوى أو Ryzen 5 6400H، ومعالجات رسوميات Radeon RX Vega 7، وذواكر وصول عشوائي 8/16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 512 غيغابايت.

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وستزودها هواوي بلوحات مفاتيح خاصة تصدر معدلات قليلة من الضجيج أثناء الكتابة، وبطاريات تكفيها لنحو 11 ساعة متواصلة، يمكن شحنها عبر شواحن باستطاعة 65 واطا، إضافة إلى منفذ HDMI 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C.

ومن المفترض أن تتراوح أسعار هذه الأجهزة في الأسواق ما بين 600 و860 يورو.

المصدر: ixbit

 

 

 

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