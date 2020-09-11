هاتف مميز وزهيد الثمن ستطلقه نوكيا قريبا

تتحضر شركة نوكيا لإطلاق هاتف ذكي آخر بمواصفات جيدة ، سعره ينافس أسعار الهواتف متوسطة الفئة في الأسواق.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم Nokia 3.4، وسيأتي بتصميم مختلف عن جميع هواتف نوكيا الموجودة حاليا.

وسيحصل هذا الجهاز على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، توزع عدساتها في إطار دائري موضوع على الواجهة الخلفية، دقتها تعادل (13+5+2) ميغابيكسل، ومجهزة بتقنيات التقريب البصري والرقمي للصورة، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

أما شاشته فستكون IPS بحجم 6.5 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات +FHD، والمعالج فيه Snаpdragon 460، وذاكرة الوصول العشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع.

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كما سيحصل الجهاز على ماسح لبصمات الأصابع، ونظام تشغيل "أندرويد-10"، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، أما سعره في الأسواق فسيكون نحو 168 دولارا.

المصدر: 3dnews