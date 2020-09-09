الكشف عن مواصفات أقوى هواتف OnePlus

سربت مواقع مختصة بشؤون التقنية مواصفات الهاتف الذي تخطط شركة OnePlus لإطلاقه في الأسواق قريبا.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف OnePlus 8T سيأتي بهيكل مشابه من حيث التصميم لهياكل هواتف OnePlus 8 الحالية، لكنه سيزود بشاشة AMOLED معدلة بمقاس 6,5 يوصة، يمكن التحكم بمعدل ترددها ما بين 60 و120 هيرتزا، ما يساعد المستخدم على توفير استهلاك طاقة البطارية في هاتفه عند الحاجة.

ومن المفترض أن يحصل هذا الجهاز أيضا على معالج ثماني النوى من نوع +Snapdragon 865، وبذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 125 أو 256 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

وستزوده OnePlus بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ونظام تشغيل "أندرويد-11" مع واجهات OxygenOS 11.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+16+5) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية بدقة 24 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 3dnews