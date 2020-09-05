هل تشكل تقنية "بلوتوث" خطرا على الهواتف؟!

تعتبر تقنية "بلوتوث" من أهم الوسائل التي يعتمدها ملايين مستخدمي الأجهزة الإلكترونية والهواتف لتبادل البيانات لاسلكيا، لكن استعمالها بشكل غير صحيح له عواقب سيئة أحيانا.

وحول هذا الموضوع يقول الأستاذ في قسم المعلوماتية بجامعة "بليخانوف" الروسية، ألكسندر تيموفييف: "تفعيل ميزة بلوتوث بشكل دائم في الهواتف قد يعرض هذه الأجهزة للخطر، فهي تسهم في تفريغ شحن البطارية بشكل سريع، والأهم من ذلك هو أنها تجعل بيانات الهاتف عرضة للاختراق أحيانا، فاختراق الهاتف عبر هذا النوع من الشبكات بجعل بياناته مثل الصور والرسائل والبريد الإلكتروني متاحة للمخترقين، كما يتمكن المخترق من السيطرة على الجهاز وإرسال البيانات الخاصة بصاحبه".

وأشار تيموفييف إلى أن فعالية What The Hack التقنية التي يجتمع فيها الهاكرز عادة أظهرت للجميع كيف يمكن اختراق أنظمة "بلوثوث" الخاصة بالسيارات بسهولة باستخدام حاسب وبرنامج خاص وهوائي، والتنصت على مكالمات سائقي السيارات.

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ولتفادي مثل هذه الأخطار ينصح الخبير بإلغاء تفعيل هذه الميزة في الهاتف مباشرة بعد الانتهاء من استعمالها في تبادل البيانات، فتفعيلها بشكل متواصل قد يساعد الهاكرز على الوصول إلى بيانات الهاتف باستمرار على حد قوله.

المصدر: فيستي