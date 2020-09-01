غوغل تطور هاتفا لشبكات 5G

تنوي شركة غوغل الدخول في المنافسة بسوق الأجهزة الذكية المخصصة لشبكات 5G عبر هاتف مميز بمواصفات جيدة وسعر مقبول.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيكون نسخة معدلة عن هواتف Pixel 4a التي طرحتها غوغل مؤخرا، لكنه سيأتي ببعض التعديلات التقنية التي تجعل أداءه أسرع ليتعامل مع شبكات الجيل الخامس.

ومن المفترض أن يحصل هذا الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار شبيه من حيث التصميم بهياكل Pixel 4a، ويزود بشاشة OLED بمقاس 6.2 يوصة بدقة عرض (2340/1080) بيكسل وتردد 90 هيرتزا.

أما المعالج فيه فسيكون على الأغلب ثماني النوى من نوع Snapdragon 765G، وذاكرة الوصول العشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 128 غيغابايت.

أما الكاميرا فستأتي ثنائية العدسة بدقة (16+12.2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

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وسيحصل الجهاز أيضا على بطارية بسعة 3800 ميلي أمبير، وعلى ماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ USB-C، أما سعره فمن المفترض أن يكون 499 دولارا.

المصدر: ixbit