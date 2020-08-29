هولندا تعلن عن هاتف فريد من نوعه!

أعلنت شركة Fairphone الهولندية عن نيتها إطلاق هاتف جديد يمكن للمستخدم استبدال بعض تقنياته باستمرار ليحصل على المواصفات التي يرغب بها.

ويشير الخبراء في الشركة المصنعة إلى أن إمكانية استبدال بعض أجزاء الهاتف لا تساعد على تحسين تقنياته فحسب، بل الأهم من ذلك هو أنها تمكن المستخدم من الاستفادة منه لسنوات طويلة، وبالتالي لن يضطر لشراء عدة هواتف قد تتحول فيما بعد إلى نفايات إلكترونية مضرة بالبيئة.

وسيحصل هاتف +Fairphone 3 على كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابيكسل، ستكون من بين أفضل كاميرات الهواتف حاليا، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

أما المعالج فيه فسيكون ثماني النوى من نوع Snapdragon 632، ومعالج الرسوميات من نوع Snapdragon 632، وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 4 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بحجم 64 غيغابايت، يمكن توسيع سعتها عبر بطاقات microSD.

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وسيزود أيضا بشاشة بمقاس 5.65 يوصة، بأبعاد "9:19"، دقة عرضها تعادل (2160/1080) بيكسل، وببطارية بسعة 3000 ميلي أمبير.

وسيكون بإمكان مستخدم هذا الهاتف في المستقبل استبدال الشاشة إلى شاشة أحدث، أو حتى استبدال الكاميرا أو البطارية أو المعالج.

المصدر: 3dnews