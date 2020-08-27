هاتف جديد ببطارية تكفيه ليعمل أسبوعا دون الحاجة لإعادة الشحن!

كشفت شركة Gionee عن هاتفها الأحدث المزود بميزات فريدة، والذي ستطرحه بسعر منافس لأسعار الكثير من الأجهزة الذكية المتطورة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هاتف Gionee M30 حصل على بطارية بسعة 10000 ميلي أمبير، تكفيه ليعمل أسبوعا في وضعية الاستعداد، وأكثر من يومين كاملين في حال استعماله للاتصالات وتصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات وسماع الموسيقى، يمكن شحن هذه البطارية عبر شاحن سريع باستطاعة 25 واطا.

ويأتي هذا الهاتف بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك غطيت بعض أجزائه بالجلد، أبعاده (8.4/75.8/160.6) ملم، ووزنه 305 غرامات.

أما شاشة الجهاز فأتت بمقاس 6 بوصات، دقة عرضها تعادل (1440/720) بيكسل، ولها القدرة على عرض فيديوهات +HD.

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وزودت Gionee هاتفها الجديد أيضا بمعالج MediaTek Helio P60 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، وشرائح للاتصال مع شبكات Bluetooth 4.2 وWi-Fi، إضافة إلى نظام تشغيل Android 9 Nougat، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

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وحصل الهاتف على كاميرا أساسية بدقة 16 ميغابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، أما سعره في الأسواق فسيكون نحو 200 دولار.

المصدر: ixbit