إل جي تدخل عالم 5G بهاتف مميز

في خطوة لمواكبة تطورات سوق الأجهزة الذكية، صممت شركة إل جي هاتفا جديدا قادرا على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

ويتميز LG Q92 الجديد بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك يزن 193 غ، محمي من الماء والغبار وفق معايير IP68 العالمية، لا تتعدى سماكته الـ 8.5 ملم.

كما حصل هذا الهاتف على شاشة LCD بمقاس 6.67 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، تتمتع بحواف رقيقة، وفيها ثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية.

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وعلى ظهر الجهاز كاميرا أساسية بـ 4 عدسات، عدستان كبيرتان واثنتان بحجم أصغر، تعادل دقتها (48+8+5+2) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

ويضمن قدرة Q92 في التعامل مع شبكات 5G بسرعة، معالج Snapdragon 765G ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، أما ذاكرة التخزين الداخلية فيه فأتت بحجم 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

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وزودته إلى جي أيضا ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، وبمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، إضافة إلى شريحة NFC، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ونظام تشغيل "أندرويد-10"

ومن المفترض أن يبدأ بيع هذا الهاتف في الأسواق قريبا، بسعر 420 دولارا تقريبا.

المصدر: 3dnews