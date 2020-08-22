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شركة ZTE تروّج لهاتف 5G بمواصفات غير مسبوقة

العالم الرقمي و Social media

شركة ZTE تروّج لهاتف 5G بمواصفات غير مسبوقة
youtube/Joshua Vergara
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نشرت شركة ZTE إعلانا ترويجيا لهاتف Axon 20 5G المنتظر الذي سيأتي بميزة لم تشهدها هواتف 5G من قبل.

وتبعا للشركة فإن الميزة المهمة في هذا الهاتف هو الكاميرا الأمامية المدمجة تحت الشاشة، والتي ستعمل بتقنيات بصرية خاصة، أي أن الشاشة لن تحوي أي ثقوب خاصة للكاميرا.

ومن المفترض أن يأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مقاوم للخدوش، وأن يزود بشاشة OLED بمقاس 6.92 بوصة، بدقة (2460/1080) بيكسل، قادرة على عرض فيديوهات بدقة +FHD.

أما الكاميرا الأمامية له فستكون بدقة 32 ميغابيكسل، والكاميرا الأساسة من المفترض أن تأتي رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل.

شركة ZTE تروّج لهاتف 5G بمواصفات غير مسبوقة
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وستزوده ZTE  على الأغلب بمعالج Snapdragon 765G ثماني النوى، وبذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وبذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع.

ومن المفترض أن يحصل هذا الجهاز أيضا على بطارية بسعة 4120 ميلي أمبير، وعلى منفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

المصدر: 3dnews

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