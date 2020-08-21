خبر مفرح لعشاق أجهزة BlackBerry
بعد أن فقد عشاق هواتف BlackBerry الأمل في إطلاق نماذج جديدة من هذه الهواتف، أعلنت شركة أمريكية عن نيتها إحياء هذه العلامة المميزة وإعادتها لسوق الأجهزة الذكية.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة OnwardMobilityالأمريكية الناشئة وبالتعاون مع Foxconn FIH Mobile ستعمل على إطلاق نسخ جديدة من الهواتف تحت شعار BlackBerry.
ومن المفترض أن تطرح الهواتف الجديدة في الأسواق في النصف الأول من العام القادم، وأن تزود بلوحات مفاتيح تحوي أزارا تقليدية كما في لوحات QWERTY التي كانت في هواتف BlackBerry القديمة.
Check out our CEO @TechGuyPeter talking about our agreements with #BlackBerry and #FIHMobile to deliver a new #5G BlackBerry #Android#smartphone with a #keyboardhttps://t.co/VU18sTofTxpic.twitter.com/MB1r2zXZkb— OnwardMobility (@_OnwardMobility) August 19, 2020
كما سيكون للأجهزة الجديدة القدرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وستعمل بأنظمة أندرويد، وستتلقى تطبيقاتها من متجر غوغل الإلكتروني على الأغلب.
Featured in @tomsguide, "The new BlackBerry device will feature 5G connectivity and a physical keyboard." @PhilipMichaelshttps://t.co/vWl9FOsGiw#BlackBerry#android#5G#smartphone#keyboard#FIHMobile#teamblackberry— OnwardMobility (@_OnwardMobility) August 19, 2020
وحول الموضوع قال المدير التنفيذي لـ OnwardMobility: "هدفنا هو إنتاج هواتف أمينة وعملية للاستخدام اليومي، وبنفس الوقت تحتوي على كاميرات ومواصفات جيدة، وأن تكون قادرة على المنافسة من ناحية السعر".
المصدر: 3dnews