الصين تعلن عن هاتف رخيص بمواصفات ممتازة وبطارية كبيرة

في خطوة جديدة لمنافسة هواتف هواوي أعلنت شركة Realme الصينية عن جهاز جديد بمواصفات ممتازة وسعر رخيص.

وتبعا لـ Realme فإن هاتفها الجديد Realme سيطرح بسعر 130 دولارا تقريبا، وسيحصل على هيكل بوزن 209 غ، مقاوم للرطوبة والغبار أبعاده (164,5 × 75,9 × 9,8) ملم، محمي بطبقة من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

وحصل الهاتف الجديد على شاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (1560/720 ) بيكسل، قادرة على عرض فيديوهات بدقة +HD.

A battery so big you can share it with your friends.

The latest Entry Level Value Kings, #realmeC15 & #realmeC12 support reverse charging so both you & your friends can always stay charged up!⚡



Launching tomorrow at 12:30 PM on all our official channels.https://t.co/QSWAzHx0z3pic.twitter.com/ASsynCjD0b — realme (@realmemobiles) August 17, 2020

أما المعالج فيه فجاء ثماني النوى من نوع Helio G35 بتردد يصل إلى 2.3 غيغابايت، وذاكرة الوصول العشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 32 غيغابايت يمكن توسيعها عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.

youtube/TrendingTek

وزودته Realme ببطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تكفيه ليعمل لـ 3 أيام تقريبا، ويمكن شحنها عبر شاحن سريع باستطاعة 10 واط، وحصل على نظام تشغيل Android 10، وعلى ماسح لبصمات الأصابع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ Micro-USB 2.0 للشحن ونقل البيانات، ونظام Bluetooth 5.0 الحديث لنقل البيانات لاسلكيا، إضافة إلى مستقبل لإشارات الراديو FM، وأنظمة GPS لتحدي المواقع عبر الأقمار الصناعية.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (13+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 3dnews