شركة OnePlus تخطط لإطلاق أرخص هواتفها

ذكرت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن شركة OnePlus تخطط لإطلاق هاتف بمواصفات جديدة، سيكون أرخص هواتفها حتى الآن.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف المرتقب سيحمل اسم Clover، وسيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بطبقة من الزجاج المتين المضاد للخدوش.

ومن المفترض أن يحصل الجهاز على شاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها تعادل (1560/720) بيكسل، وفيها ثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية.

وسيضمن الأداء الجيد له معالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 460، ومعالج رسوميات Adreno 610، سيعملان مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بحجم 64 غيغابايت.

أما البطارية في هذا الهاتف فستكون بسعة 6000 ميلي أمبير، يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 18 واطا.

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وبالرغم من سعره الذي لن يتاجوز الـ 200 دولار، سيحصل هذا الهاتف أيضا على ماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (13+2+2) ميغابيكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 4pda