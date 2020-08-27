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هواتف مرصعة بالذهب سعرها أكثر من 6000$!

العالم الرقمي و Social media

هواتف مرصعة بالذهب سعرها أكثر من 6000$!
youtube/Mike O'Brien
صورة أرشيفية
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كشفت شركة Caviar المتخصصة بتعديل الأجهزة الذكية عن هواتف جديدة صممتها خصيصا لمحبي المقتنيات المميزة والنادرة.

وأشارت الشركة إلى أن المصممين فيها عملوا مؤخرا على تطوير مجموعة مميزة من الأجهزة الذكية المعدلة تحت اسم Eternity، ستضم هذه المجموعة عدة هواتف من طراز Galаxy Note 20 Ultra تصل أسعارها إلى إلى 6260 دولارا.

هواتف مرصعة بالذهب سعرها أكثر من 6000$!
4apk

وتأتي هذه الهواتف بهياكل خارجية مرصعة بالذهب من عيار 24 قيراطا، وكل نموذج أدخل على تصميمه ألواح مميزة من الرخام تتفاوت ألوانها بين الوردي والأسود والأخضر.

هواتف مرصعة بالذهب سعرها أكثر من 6000$!
4apk

وأتت الأجهزة المذكورة بشاشات Super AMOLED بمقاس 6.7  بوصة، دقة عرضها (3088/1440) بيكسل ، ودمج في الشاشة ماسح لبصمات الأصابع، أما معالجاتها فأتت من نوع +Qualcomm Snapdragon 865، وذواكر الوصول العشوائي نوع LPDDR5 بحجم 8 غيغابايت.

هواتف مرصعة بالذهب سعرها أكثر من 6000$!
4apk
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وحصلت الهواتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (108+12+12) ميغابيكسل بقدرات تقريب رقمي تعادل 50X، وعلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل.

المصدر: 4apk

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