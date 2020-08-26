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موتورولا تعلن عن هاتف منافس مزود بكاميرات ومواصفات ممتازة

العالم الرقمي و Social media

موتورولا تعلن عن هاتف منافس مزود بكاميرات ومواصفات ممتازة
youtube/ Trakin Tech
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نشرت شركة موتورولا مواصفات هاتفها الأحدث G9 الذي تنوي طرحه في الأسواق آخر أغسطس الجاري بسعر منافس.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل من المعدن والبلاستيك، محمي بطبقة من الزجاج المقاوم للخدوش، أبعاده (165.5/75.7/9.18) ملم.

كما حصل الجهاز على شاشة IPS بمقاس 6.5 بوصة، وأبعاد "20:9"، دقة عرضها تعادل (1600/720) بيكسل، يمكنها عرض فيديوهات +HD.

ويضمن أداءه الجيد وسرعته في التعامل مع البيانات معالج Snapdragon 662 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

وزودته موتورولا أيضا بنظام تشغيل Android 10 مع واجهات Motorola My UX، وقدرة على التعامل مع مساعد غوغل الصوتي، فضلا عن بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع ميزة الشحن السريع، وبمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبماسح لبصمات الأصابع.

موتورولا تعلن عن هاتف منافس مزود بكاميرات ومواصفات ممتازة
youtube/ Trakin Tech
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وبالرغم من سعر الهاتف 155 دولارا تقريبا، إلا أنه حصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، إحدى عدساتها بدقة 48 ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

المصدر: ixbit

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