شركة Oppo تعلن عن مواصفات هاتفها المنتظر المنافس لأجهزة هواوي

في خطوة جديدة لمنافسة هواتف هواوي هذا العام، أعلنت شركة Oppo عن جهاز ذكي أنيق بمواصفات مميزة.

ويأتي هاتف Oppo F17 Pro الجديد بهيكل مقاوم للصدمات والخدوش مصنوع من المعدن والزجاج، أبعاده (159,8 / 72,8 / 7,45) ملم، ووزنه 164 غ.

كما زود هذا الهاتف بشاشة AMOLED بمقاس 6.3 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات +FHD، فيها فتحة صغيرة في زاويتها العلوية اليسرى مخصصة للكاميرا الأمامية المزدوجة.

ويمكن لهذا الهاتف التعامل بسرعة كبيرة مع الإنترنت والبيانات بفضل معالج ثماني النوى من نوع SoC MediaTek Helio P95، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

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كما زودته Oppo ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن (18 واطا)، وبماسح لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة، وبشريحة NFC للدفع الإلكتروني، إضافة إلى أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

أما الكاميرا الأساسية لهذا الجهاز فأتت رباعية العدسة بدقة (48+8

+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ثنائية العدسة بدقة 16 ميغابيكسل.

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