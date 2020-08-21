تسريبات جديدة حول هواتف Mаte 40 القادمة من هواوي

سربت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية معلومات جديدة تتعلق بشكل ومواصفات هواتف Mаte 40 المنتظرة من هواوي.

وتبعا لقناة RODENT950 الشهيرة على "تويتر" فإن هذه الهواتف ستأتي بكاميرا أساسية موضوعة ضمن إطار مستدير الشكل، بتصميم غير ذلك الذي أظهرته العديد من المواقع مؤخرا.

وبالنظر للصور التي نشرتها القناة لهذه الأجهزة نلاحظ أن الكاميرا الأساسية تضم 4 عدسات، عدستان تتوضعان على طرفي الإطار الدائري على جوانب مصباح الإضاءة الطولي الشكل، وعدسة كبيرة موضوعة أعلى المصباح، والعدسة الرابعة أسفل وبسار الإطار.

Note that those renders are just placeholders, not actually renders of the device. https://t.co/OGCqlGhcIA — Teme (特米)😷 (@RODENT950) August 20, 2020

كما تظهر الصور أن فتحة مايكروفون الكاميرا موجودة ضمن الإطار الدائري أيضا، أما أزرار التحكم بالصوت وزر قفل الشاشة فوضعت على الحافة اليمنى للهيكل.

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ومن المتوقع أن تحصل هذه الأجهزة على عدسات Leica في كاميراتها بدقة 50 ميغابيكسل، وعلى معالج Kirin 9000، وواجهات تشغيل EMUI 11 المطورة عن نظام Android 11.

المصدر: 3dnews