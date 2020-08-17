روسيا تختبر خدمات 5G في بطرسبورغ

أعلنت شركة Beeline أنها بدأت وبالتعاون مع شركتي نوكيا وكالكوم باختبار خدمات 5G في منطقة "Sevkabel Port" بمدينة بطرسبورغ الروسية.

وتبعا للشركة فإن المستخدمين في المنطقة التي ستختبر فيها الخدمات الجديدة سيتمكنون من التعرف على إمكانيات شبكات الجيل الخامس الخلوية، كما سيكون بإمكانهم استعمال تلك الشبكات لتشغيل ألعاب الفيديو الإلكترونية على الحواسب أو تشغيل خدمات Beeline Gaming، أو تشغيل ألعاب الواقع الافتراضي الإلكترونية.

وأوضح الخبراء في Beeline أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في مدينة بطرسبورغ الروسية، وصمم ليعمل لفترة طويلة، وأن شبكات 5G التي سيؤمنها للمستخدمين ستتميز بسرعة وصول المحتوى لمستخدمي ألعاب الواقع الافتراضي.

ولتنفيذ هذا المشروع اعتمدت شركة Beeline على معدات من إنتاج شركة نوكيا مثل الهوائيات النشطة من نوع 5G AirScale إضافة إلى أجهزة الراوترمن نوع 5G/Wi-Fi والتي طورت من راوترات Qualcomm Snapdragon X55.

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وتجدر الإشارة إلى أن منطقة "Sevkabel Port"هي إحدى مناطق مدينة بطرسبورغ الروسية، والتي كانت سابقا منطقة تضم مصنع Sevkabel، وتحولت منذ عامين إلى منطقة ترفيهية تضم عددا من المتنزهات والمقاهي والمطاعم ومناطق للمكاتب وصالات للحفلات وجسرا للتنزه بالقرب من البحر.

المصدر: إزفيستيا