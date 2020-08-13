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هاتف صيني منافس يدخل عالم 5G قريبا

العالم الرقمي و Social media

هاتف صيني منافس يدخل عالم 5G قريبا
Reuters DR/mos
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سربت شركة Realme الصينية بعض المعلومات التي تتعلق بهاتفها القادم من الفئة المتوسطة والقادر على العمل مع شبكات 5G.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيطرح تحت اسم RMX2176، وسيأتي بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (160.9/74.4/8.1) ملم، ومحمي من الماء والغبار وفق أحدث المعايير العالمية.

ومن المفترض أن يحصل الجهاز على شاشة OLED بمقاس 6.43 بوصة بدقة عرض (2600/1080) بيكسل، فيها ثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية، ومعدل تحديثها يعادل 120 هيرتزا.

كما سيزود الجهاز بمنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وببطارية بسعة 3100 ميلي أمبير تعمل على الأغلب مع خاصية الشحن السريع، وبماسح لبصمات الاصابع مدمج تحت الشاشة.

أما الكاميرا الأمامية له فمن المفترض أن تأتي بدقة 32 ميغابيكسل، ومزودة بخاصية التعرف على الوجوه، والكاميرا الأساسية ثلاثية العدسة، إحدى عدساتها بدقة 48 ميغابيكسل.

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والمعالج في هذا الجهاز من المفترض أن يكون ثماني النوى مزود بشريحة مدمجة للاتصال بشبكات 5G، أما ذاكرة الوصول العشوائي له فستكون بحجم 6 أو 8 غيغابايت.

المصدر: 4pda

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