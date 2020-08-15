شركة Vivo تزيح الستار عن هاتف متطور بسعر رخيص

كشفت شركة Vivo مؤخرا عن مواصفات هاتفها الأحدث الذي سيطرح قريبا بسعر منافس وبمواصفات تجعله من بين أفضل الهواتف الذكية المتوسطة الفئة.

وسيأتي هاتف Vivo S1 Prime الجديد بهيكل أنيق مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج، مقاوم للرطوبة والغبار، يتميز بتصميم فريد وخصوصا من ناحية شكل الإطاراات التي وضعت فيها عدسات الكاميرا الخلفية.

كما زود هذا الهاتف بشاشة AMOLED بمقاس 6.38 بوصة، بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، قادرة على عرض فيديوهات بدقة +FHD، ومزودة بماسح لبصمات الأصابع مدمج فيها.

youtube/GadgetIn

ورغم سعره المنافس حصل هذا الهاتف على معالج Qualcomm Snapdragon 665 فيه 8 أنوية من نوع Kryo 260 تعمل بتردد 2 هيرتز، وعلى ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

youtube/GadgetIn

كما زودته Vivo بمنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وبمنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 18 واطا.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وسيطرح هذا الجهاز في الأسواق قريبا بألوان أساسية هي الأسود والأزرق السماوي، بسعر 285 دولارا تقريبا.

المصدر: gsmarena