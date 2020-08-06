 
مباشر
عاجل
مصر.. انهيار عقار بمدينة المحلة والأمن يكثف جهوده بحثا عن مفقودين (صور)

نوكيا تعلن عن هاتف منافس سعره 100$!

العالم الرقمي و Social media

نوكيا تعلن عن هاتف منافس سعره 100$!
nokibar诺记吧
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ogrs

كشفت شركة نوكيا عن مواصفات هاتفها المنافس الجديد الذي ستطرحه في الأسواق قريبا بسعر لا يتعدى 100 دولار

وأشارت الشركة إلى أن هاتفها الجديد Nokia C3  سيأتي بهياكل مصنوعة من البلاستيك والزجاج تزن 185 غ تقريبا، وسيحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 5.9 بوصة قادرة على عرض فيديوهات +HD.

كما سيحصل هذا الهاتف على معالج ثماني النوى جيد الأداء، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت، يمكن توسيعها حتى 128 غيغابايت عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.

وسيحصل هذا الجهاز على كاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، ستعمل على الأغلب مع خاصية التعرف على الوجوه.

وزودته نوكيا أيضا بمنفذ microUSB للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وبزر خاص Xpress Key لتشغيل مساعد غوغل الصوتي.

نوكيا تعلن عن هاتف منافس سعره 100$!
youtube

كما دعمته أيضا بنظام تشغيل "أندرويد-10"، وببطارية بسعة 3040 ميلي أمبير، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

إقرأ المزيد
شركة Mеizu تعود لعالم الهواتف بقوة بجهازين متطورين
شركة Mеizu تعود لعالم الهواتف بقوة بجهازين متطورين

وسيتوفر هذا الهاتف في الأسواق اعتبارا من 13 أغسطس الجاري، بلونين أساسيين هما الأسود والذهبي، كما يمكن طلبه حاليا عبر المواقع الإلكترونية التابعة لشركة نوكيا على الإنترنت.

المصدر: ixbit

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا