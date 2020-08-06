نوكيا تعلن عن هاتف منافس سعره 100$!

كشفت شركة نوكيا عن مواصفات هاتفها المنافس الجديد الذي ستطرحه في الأسواق قريبا بسعر لا يتعدى 100 دولار

وأشارت الشركة إلى أن هاتفها الجديد Nokia C3 سيأتي بهياكل مصنوعة من البلاستيك والزجاج تزن 185 غ تقريبا، وسيحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 5.9 بوصة قادرة على عرض فيديوهات +HD.

كما سيحصل هذا الهاتف على معالج ثماني النوى جيد الأداء، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت، يمكن توسيعها حتى 128 غيغابايت عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.

وسيحصل هذا الجهاز على كاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، ستعمل على الأغلب مع خاصية التعرف على الوجوه.

وزودته نوكيا أيضا بمنفذ microUSB للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وبزر خاص Xpress Key لتشغيل مساعد غوغل الصوتي.

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كما دعمته أيضا بنظام تشغيل "أندرويد-10"، وببطارية بسعة 3040 ميلي أمبير، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

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وسيتوفر هذا الهاتف في الأسواق اعتبارا من 13 أغسطس الجاري، بلونين أساسيين هما الأسود والذهبي، كما يمكن طلبه حاليا عبر المواقع الإلكترونية التابعة لشركة نوكيا على الإنترنت.

المصدر: ixbit