شركة Mеizu تعود لعالم الهواتف بقوة بجهازين متطورين

كشفت شركة Mеizu عن نيتها تعزيز مواقعها في سوق الهواتف في النصف الثاني من العام الجاري بطرح جهازين ذكيين جديدين بمواصفات ممتازة.

أول جهاز ستطرحه هذه الشركة هو Meizu 17 Prо، سيأتي بهيكل بتصميم مميز وخصوصا من ناحية الإطار الذي يضم الكاميرا الأساسية.

وسيحصل هذا الجهاز على كاميرا أساسية من بين أفضل كاميرات الهواتف، فيها عدسة بدقة 64 ميغابيكسل بحساس Sоny IMX686، وعدسة بدقة 32 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 8 ميغابيكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وسيضمن أداءه الممتاز معالج Quаlcomm Snаpdragon 865 ثماني النوى بتردد يصل إلى 2.8 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 8/12 غيغابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.

كما سيحصل الهاتف على معالج رسوميات Adrеno 650، وعلى بطارية بسعة 4500 ميلي امبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 27 واطا، إضافة إلى خدمات GPS و Bеidou وغلوناس لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ USB Typе-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذين لبطاقات الاتصال.

أما الهاتف الآخر Meizu 17 فيتميز عن الأول بكاميرا أساسية بدقة (64+8+5) ميغابيكسل، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابيكسل، وذاكرة وصول عشوائي، وشاشة بتردد 90 هيرتزا محمية بزجاج Gоrilla Glаss 5 المقاوم للصدمات والخدوش.

المصدر: 4pda