تسريب مواصفات هاتف الفئة "S" القادم من سامسونغ

يتوقع الكثير من المحللين أن تطلق سامسونغ هاتفا آخر من فئة S20 في النصف الثاني من العام الجاري، ليأتي بمواصفات جيدة وسعر ينافس هواتف الفئة المتوسطة.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد الذي سيأتي خلفا لهواتف Galaxy S20 Lite سيحصل على هيكل شبيه بهياكل هواتف S20، وسيكون مقاوما للماء والغبار أيضا.

كما ستعتمد نسخه التي ستطرح في أوروبا وروسيا على معالجات Snapdragon 865 ثمانية النوى، وعلى ذواكر وصول عشوائي بحجم 6 غيغابايت على الأغلب، أما ذاكرة التخزين الداخلي فيها فستكون بحجم 128 غيغابايت.

ومن المفترض أن تحصل هذه الأجهزة أيضا على شاشات OLED بمقاس 6.7 بوصة قادرة على عرض فيديوهات بدقة +FHD، وترددها يعادل 120 هيرتزا.

أما الكاميرا الأساسية فيها فعلى الأغلب أن تكون ثلاثية العدسة، عدستها الأساسية بدقة 32 ميغابيكسل، وفيها عدسة مزودة بمستشعر بصري من نوع Sоny IМX555 بدقة 12 ميغابيكسل، والعدسة الثالثة بدقة 8 ميغابيكسل.

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وستدعمها سامسونغ ببطارية بسعة 4370 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وبمنفذين لبطاقات الاتصال، وبمنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، إضافة إلى ميزة التعرف على الوجوه عبر الكاميرا الأمامية لفك قفل الشاشة.

المصدر: 3dnews