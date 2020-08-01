الصينية Xiaomi تعلن عن أحد أفضل هواتف الألعاب في العالم

أعلنت عملاقة صناعة التقنية Xiaomi عن نموذجها الأحدث من الهواتف المتطورة المخصصة لعشاق الألعاب الإلكترونية.

من حيث التصميم يأتي هاتف Black Shark 3S الجديد شبيها بهواتف Black Shark التي طرحت مطلع العام الجاري، لكنه أتى بالعديد من التعديلات التي تجعل منه أكثر سرعة في معالجة البيانات والصور والفيدوهات.

وحصل هذا الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار والصدمات مصنوع من البلاستيك والزجاج، وعلى شاشة AMOLED بمقاس 6.67 بوصة بدقة عرض (1800/2400) بكسل، وتردد 120 هيرتزا، معدل سطوعها يقدر بـ 500 شمعة/م.

كما زودته Xiaomi بمعالج ثماني النوى من نوع Quаlcomm Snаpdragon 865، وبمعالج رسوميات من نوع Adreno 650، وشرائح خاصة تمكنه من العمل مع شبكات 5G.

أما ذواكر الوصول العشوائي فيه فأتت من نوع LPDDR5 بحجم 12 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلي بحجم 128/256/512 غيغابايت، ومنفذ الشحن ونقل البيانات من نوع USB 3.0 Type-C، وشرائح الاتصال اللاسلكي الخاصة به تمكنه من العمل مع شبكات Bluetooth 5.0 و Wi-Fi 6.

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وأتت الكاميرا الأساسية له بثلاث عدسات بدقة (64+13+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 20 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 4pda