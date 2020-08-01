سامسونغ تعلن عن هاتف منافس سعره يبدأ من 74$!

كشفت شركة سامسونغ عن مواصفات هاتفها المنافس الجديد Galaxy M01 Core الذي ستطرحه في الأسواق بأسعار تبدأ من 74 دولارا.

وسيأتي هذا الهاتف بعدة نماذج جميعها مزودة بهياكل مصنوعة من البلاستيك والزجاج تزن 150 غ، وأبعادها (141.7/67.5/8.6) ملم.

كما حصلت أجهزة M01 Core على شاشات PLS TFT بمقاس 5.3 بدقة عرض (1480/720) بيكسل، وعلى ذواكر وصول عشوائي 2/1 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 16/32 غيغابايت، وبطاريات بسعة 3000 ميلي أمبير.

وزودتها سامسونغ بمنفذين لبطاقات الاتصال، وبمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ microUSB 2.0 للشحن ونقل البيانات، وأنظمة A-GPS و GLONASS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى شرائح تمكنها من الاتصال لاسلكيا مع شبكات "بلوتوث-5" وشبكات Wi-Fi 802.11 b/g/n.

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أما المعالجات في هذه الهواتف فمن نوع Mediatek MT6739، ومعالجات الرسوميات من نوع PowerVR GE8100، ونظام التشغيل Android 10، والكاميرا الأساسية أتت بدقة 8 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

وتبلغ سعر نسخها المزودة بذواكر 1/16 غيغابايت نحو 74 دولارا، أما النسخ بذواكر 2/32 غيغابايت فسعرها 58 دولارا تقريبا.

المصدر: gsmarena